Bungie hat sich in einer Videodokumentation näher dazu geäußert, wie es nach dem Release von Destiny 2: Forsaken im September mit dem Sci-Fi-Spiel weiter gehen soll. Neue Inhalte sind demnach bis in das kommende Jahr hinein eingeplant.

Wie Bungie jetzt in dem Video, das ihr euch weiter unten ansehen könnt, bestätigte, ist der Release von Destiny 2: Forsaken im September der Beginn eines neuen Jahres an Inhalten für das Sci-Fi-Sequel; ihr werdet euch also noch länger auf frische Inhalte im Titel freuen dürfen.

Die neu veröffentlichte Roadmap reicht nun bis in den Sommer 2019 hinein, nachdem Bungie zuvor schon hier und da einige Hinweise gegeben hatte; jetzt stehen konkrete Inhalte fest.

Mit dem Release von Destiny 2: Forsaken beginnt die neue "Season of the Outlaw". Dazu zählt am 14. September auch der Release des Raids "The Last Wish". Am 18. September wird dann das Iron-Banner-Event zurückkehren, am 25. September folgt der Breakthrough-Modus. Im Oktober folgt dann das "Festival of the Lost".

Im Dezember beginnt dann die "Season of the Forge" mit weiteren frischen Spielinhalten. Dazu zählen schwere Maschinengewehre, weitere neue Waffen, Iron Banner und das Event "The Dawning". Als Teil des sogenannten "Annual Pass" ist auch das Black Armoury dabei, wobei euch ein neues Raid Lair, neue exotische Waffen und neue legendäre Goodies erwarten.

Im Frühjahr 2019 wird die "Season of the Drifter" eingeläutet und auch hier gibt es neue Waffen, ein zusätzliches Crucible-Event, Iron Banner und saisonale Ränge. Mit "Joker's Wild" wird zudem der Gambit-Modus samt neuer Waffen und Bonus-Belohnungen weiterentwickelt.

Die bislang letzte geplante neue Season hat noch keinen Namen, soll aber im Sommer 2019 starten. Auch hier gibt es neue Waffen, Crucible-Inhalte, Iron Banner, Gameplay-Updates und die Penumbra Annual Pass Expansion, die ein neues Raid Lair, exotische und legendäre Waffen und eine weitere Spielerfahrung mit sich bringen wird.