Während Destiny 2 auf PS4 und Xbox One bereits sein Unwesen treibt, müssen sich PC-Spieler noch bis nächste Woche gedulden. NVIDIA nutzt den PC-Release und gibt GeForce-Käufern mit dem Sci-Fi-Sequel ein weiteres Kaufargument.

Im Rahmen einer PC-Beta vom 29. bis 31. August konnten sich PC-Spieler erstmals ein Bild von Destiny 2 machen, nun steht der Release der PC-Vollversion am 24. Oktober an. NVIDIA kooperiert in diesem Zusammenhang mit Bungie und Activision und bietet zum Launch ein exklusives GeForce GTX Destiny 2 Bundle an.

Kurzum: Das ab sofort erhältliche Paket bringt euch die Vollversion von Destiny 2 für lau ein, wenn ihr euch eine GeForce GTX 1080 Ti oder GeForce GTX 1080 kauft. Auch PC- und Laptop-Käufe, die mit einer solchen GPU ausgestattet sind, nehmen an der Aktion teil und gewähren Zugriff auf die PC-Vollversion des Sci-Fi-Blockbusters. Dieses Bundle ist bis zum 29. November 2017 erhältlich.

Ergänzend hat NVIDIA auch einen Grafik-, Leistungs- und Performance-Guide zu Destiny 2 auf dem PC veröffentlicht. Abschließend gibt es auch ein PC-Video, das den Titel in voller 4K-Pracht zeigt.