Bungie und Activision haben Destiny 2 weiter auf dem Schirm und werden auch später in diesem Jahr eine Erweiterung zum Titel veröffentlichen. Dieses Add-on soll dann einen nagelneuen Spielmodus zu bieten haben.

Im Zuge des aktuellen Geschäftsberichts ließ sich Activision auch etwas zu Destiny 2 aus. Auch wenn die nächste Erweiterung mit "Warmind" erst ab dem 08. Mai erhältlich sein wird, so richtet sich der Blick längst auch gen Herbst. Im September ist nämlich dann das nächste Add-on zum Sci-Fi-Epos geplant, und das soll es durchaus in sich haben.

Gegenüber Analysten und Investoren hat der Publisher nämlich nun nicht weniger als die Einführung eines neuen Spielmodus in diesem DLC versprochen, den es in dieser Form bislang noch in keinem anderen First-Person-Shooter geben. Gamer dürfen sich daher wohl auf eine nagelneue Innovation freuen.

Activision ließ Details zum Modus allerdings zunächst offen, die Tatsache, dass es einen solchen in noch keinem Shooter geben soll, lässt aber schonmal aufhorchen. Details werden voraussichtlich im Rahmen der E3 2018 in Los Angeles im Juni bekannt gegeben. Da Activision keine eigene Pressekonferenz abhält, ist aufgrund der exklusive Partnerschaft mit Sony deren Media Briefing aber ein heißer Tipp.