Das Item "Drei der Münzen" sorgt in Destiny 2 aktuell wieder für Unmut und wieder geht es um mangelhafte Transparanz. Jetzt hat Bungie Stellung dazu bezogen.

Es will einfach keine Ruhe in die Destiny-2-Community einkehren. Nachdem Bungie in den vergangenen Wochen bereits vorgeworfen wurde, die Erfahrungspunkte zu manipulieren (zur News: Destiny 2: Nach Beschwerden: Bungie ändert XP-System) und Endgame-Inhalte plötzlich zu sperren, dürfte die Geduld der Spielerschaft allmählich am Ende sein (zur News: Destiny 2: Bungie gibt zu, Inhalte zurückgehalten zu haben). Nun bahnt sich nämlich weiterer Unmut an.

Das erst letzte Woche eingeführte Item "Drei der Münzen" verheißt für vier Stunden einen Buff, mit dem es einfacher wird, auf exotische Engramme zu stoßen. Eine konkrete Prozentzahl zu der erhöhten Chance sucht man aber vergebens. Nachdem nun viele Spieler auch nach Stunden noch kein entsprechendes Engramm erhalten haben wollen, wächst der Wunsch nach Transparenz.

Ein Destiny-2-Spieler, der auf Reddit unter dem Namen Brknsymtry unterwegs ist, will selbst nach 16 Stunden intensivem Testen der "Drei der Münzen" nur zwei exotische Gegenstände gefunden haben. Und das sogar ohne den Buff. "Das ist eindeutig verbuggt. Auf keinen Fall kann die Frequenz so niedrig oder schlicht nicht vorhanden sein. Ich habe Heroische und nicht-Heroische Strikes versucht, alles in der Schmelztiegel-Playlist und öffentlichen Events. Nicht eines", fasst der genervte Spieler zusammen.

Bungie sah sich einmal mehr gezwungen, sich an die Community zu wenden. Im offiziellen Destiny-Forum gibt der Entwickler an, dass "Drei der Münzen" die Chance auf exotische Engramme nach Abschluss einer Aktivität um 50 Prozent erhöht. Das funktioniere auch, es gebe lediglich eine Ausnahme: Das Item steigert die Chance in Heroischen Strikes nicht, was nicht beabsichtigt war. Einen Hotfix werde man aber erst Anfang 2018 nachreichen können.

Das war es aber nicht, denn am Horizont braut sich schon der nächste Ärger zusammen: Auf Reddit werden aktuell nämlich immer mehr Stimmen laut, die behaupten, dass das neue und teure Schicksals-Engramm für exotische Duplikate sorgt, was nicht sein sollte.