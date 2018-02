Bungie hat die Roadmap für kommende Updates in Destiny 2 aktualisiert. Einige neue Features und Verbesserungen wurden nach hinten verschoben.

Erst kürzlich berichteten wir über die Roadmap für Destiny 2, auf der die kommenden Updates für den Shooter von Bungie gelistet waren inklusive der Features und Neuerungen, die diese bringen sollen. Doch nun wurde diese Roadmap aktualisiert und einige Verbesserungen wurden nach hinten verschoben.

Die Belohnungen für den Dämmerungs-Strike etwa waren ursprünglich für das Update 1.1.3 geplant, das am 27. Februar erscheinen soll. Nach der aktualisierten Roadmap wird daraus nun allerdings nichts. Stattdessen wurden diese um einen Monat für das Update 1.1.4 geplant, das am 27. März erscheinen soll. Auch die Sandbox-Änderungen für Exotische Waffen und Rüstungen wurde um ein Update verschoben. Auch die Händleransicht für die Gefährten-App erscheint nun erst im März ebenso wie die Reduzierung der exotischen Duplikate. Statt am 27. März kommen diese nun irgendwann im Mai mit dem Update 1.2.0, in der auch die Saison 3 startet.