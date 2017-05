Nach der gestrigen Vorstellung von Destiny 2 gibt es vor allen Dingen auch für PC-Gamer interessante Neuigkeiten rund um das Spiel. Diese sind aber nicht durch die Bank positiv, denn auch eine Verzögerung dieser Umsetzung ist durchaus im Bereich des Möglichen.

Destiny 2 erscheint am 08. September 2017, zumindest für PlayStation 4 und Xbox One. Auch eine PC-Umsetzung ist dieses Mal ja bereits angekündigt, allerdings ließ sich Bungie im Rahmen des Gameplay-Reveal nicht darauf ein zu bestätigen, dass diese auch zeitgleich erhältlich sein wird.

Wie der renommierte Spielejournalist Geoff Keighley via Twitter noch einmal bekräftigte, bestätige Bungie lediglich ein "coming soon" in Bezug auf die PC-Version; das müsse nicht zwangsläufig eine simultane Veröffentlichung mit den Konsolenfassungen am 08. September bedeuten. Demnach sei das Studio, das sich auch einen externen Entwickler für Destiny 2 ins Boot geholt hat, eher darauf fokussiert, die PC-Version auch wirklich gut hinzubekommen.

Auf dem Event selbst sparte man sich zunächst noch weitere Details zum Thema aus. Immerhin gab es aber noch einige Technik-Infos zur PC-Fassung. Diese wird 4K-Auflösungen sowie eine Framerate ohne Begrenzung zu bieten haben, kommt natürlich mit Maus- und Tastatur-Support, Text-Chat, einem anpassbarem Sichtfeld, 21:9-Monitor-Unterstützung und tiefergehenden Einstellungsmöglichkeiten.

Mehr zum Destiny 2 Gameplay-Reveal findet ihr in unserer Meldung von gestern Abend.