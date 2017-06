Bis zur Veröffentlichung von Destiny 2 vergeht noch einige Zeit, doch für Käufer der digitalen Spielfassung kann die Planungsphase gar nicht früh genug beginnen.

Offensichtlich steht nun nämlich zumindest schonmal ein erster Pre-Load-Termin fest, nämlich der auf Sonys PlayStation 4. Auf der entsprechenden Produktseite wird nun nämlich auf der Heimkonsole vermerkt, dass der automatische Download der digitalen Spielfassung am 03. September 2017 starten soll. Dabei dürfte es sich um den besagten Pre-Load-Termin handeln.

Via Xbox Store ist bis dato noch kein solcher Termin genannt wurden. Dieser dürfte auf der Microsoft-Konsole aber spätestens auf das gleich Datum fallen, wenn nicht sogar früher. Destiny 2 erscheint am 06. September für PS4 und Xbox One sowie am 24. Oktober für den PC.