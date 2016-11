Es könnte sein, dass das Warten auf die offizielle Ankündigung von Destiny 2 schon sehr bald ein Ende hat.

Es ist schon länger beschlossene Sache, dass Destiny 2 erscheinen wird. Selbst Activision hat den Titel bereits bei der Vorstellung der Quartalszahlen erwähnt. Nur wann kommt endlich die offizielle Ankündigung? Neue Gerüchte besagen, dass es schon auf der PlayStation Experience am 3. oder 4. Dezember soweit sein könnte.

Verantwortlich für diesen neuen Funken an Hoffnung ist Bungies David “Deej” Dague. Er schreibt nämlich im Bungie Weekly Update, dass man sich auf den Weg nach Anaheim (Kalifornien) mache, die Details der Mission geheim seien, man aber fast am Ziel wäre. Und in besagtem Anaheim findet die PlayStation Experience statt, auf der schon im letzten Jahr einige Neuheiten der Fachpresse vorgestellt wurden. Alternativ könnte die Vorstellung des Spiels auch im Rahmen der Game Awards am 1. Dezember erfolgen.

Da die Gerüchteküche schon länger von der Veröffentlichung eines Destiny-Nachfolgers im September 2017 spricht, wäre jetzt eigentlich genau der richtige Zeitpunkt, um die Fortsetzung endlich anzukündigen. Auch wenn dies heißen könnte, dass das Original danach nicht mehr mit neuen Inhalten versorgt wird.