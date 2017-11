Es war zu erwarten, doch bislang war es nicht offiziell bestätigt: Auch Destiny 2 wird Optimierungen für die Xbox One X und die PS4 Pro erhalten, wie Bungie nun ankündigte. Wir liefern euch hier die Details.

Entwickler Bungie hat nun offiziell bestätigt, dass man dem aktuellen Sci-Fi-Erfolgstitel Destiny 2 Optimierungen für die leistungsstärkeren Konsolen PS4 Pro und Xbox One X spendieren wird. Auf beiden Plattformen wird der Titel visuell aufgebohrt.

In der neuesten Ausgabe von "This Week at Bungie" bekräftigte man nun Pläne, weitere Updates für die neuen Konsolen veröffentlichen zu wollen. Alle Konsolen, also auch PS4 und Xbox One S, werden künftig ein HDR-Feature verpasst bekommen. Die Unterschieden zu PS4 Pro und Xbox One X werden vor allen Dingen in der Auflösung liegen. Voraussichtlich wird die PS4 Pro künftig adaptives 4K unterstützen, also hochskalieren, die Xbox One X dem Anschein nach sogar echtes 4K.

Unklar ist noch, wann und wie die Verbesserungen ausgerollt werden und wieviel zusätzlicher Speicherplatz dann - beispielsweise für die hochauflösenden Texturen - zusätzlich nötig sein wird.