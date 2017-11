Seit September ist Destiny 2 für die Konsolen PS4 und Xbox One, seit Ende Oktober auch für den PC erhältlich. Ihr habt bislang aber noch einen Bogen um das gelungene Sci-Fi-Sequel von Bungie gemacht? Dann kommt nun die passende Testmöglichkeit für euch!

Pünktlich zum Weihnachtsgeschäft gibt es ja allerhand Blockbuster für PC, PS4 und Xbox One zu kaufen. Da kann es schon sein, dass ihr Destiny 2 vielleicht noch keine Chance gegeben habt. Wenn ihr euch vor einem Kauf selbst vom Sequel überzeugen wollt, dann bekommt ihr ab morgen die Chance dazu. Bungie veröffentlicht zusammen mit Publisher Activision nämlich eine spielbare Demo des Sci-Fi-Blockbusters.

Ab dem morgigen 28. November steht die kostenlose Demo auf allen drei unterstützten Plattformen, also PC, PS4 und Xbox One, zum Download bereit. Die Probierversion kann dann über die jeweiligen Stores der Konsolen sowie via Blizzards Battle.net auf dem PC bezogen werden.

In der Demo erlebt ihr den Beginn der Kampagne von Destiny 2 und erhaltet Zugriff auf die ersten Missionen und Abenteuer. Allei oder zusammen mit Freunden kann zunächst die Europäische Todeszone auf der Erde sowie im weiteren Verlauf dann auch der Saturn-Mond Titan erkundet werden. Multiplayer-Schlachten könnt ihr im Schmelztiegel erleben, wo ein Trupp mit anderen Spielern zusammengestellt werden kann, um im PvP dann gegen andere Teams anzutreten.

Forschritte in der Kampagne sowie im Multiplayer-Modus - bei Letzterem bis hin zu Charakterlevel 7 - können beim anschließenden Kauf der Vollversion auch aus der Demo übernommen werden. Interesse geweckt? Dann könnt ihr euch hier in unserem Destiny 2 Review weiter informieren. Die PC-Version haben wir hier einem Nachtest unterzogen.