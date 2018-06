Im eigenen Livestream hat Entwickler Bungie die neue Destiny-2-Erweiterung vorgestellt. Wir verraten euch, was drinsteckt und wann es erscheint.

Im neuen Story-Kapitel besucht ihr zusammen mit Cayde-6 das aus dem ersten Teil bekannte Riff, das mittlerweile zu einem gesetzlosen Ort verkommen ist und versucht, entflohene Gefangene aus dem Gefängnis der Alten wieder dingfest zu machen. Die neue Kampagne bildet zusammen mit dem neuen Raid den Dreh- und Angelpunkt der Erweiterung. Die Kampagne stammt vom Entwickler High Moon Studios in Zusammenarbeit mit Bungie.

Im Laufe der Kampagne schaltet ihr für die jeweiligen Klassen Titan, Jäger und Warlock neue Super-Angriffe frei, darüber hinaus nimmt Entwickler Bungie Anpassungen am Waffensystem vor: neben zufälligen Werten für neue Gewehre und Pistolen sollt ihr auch in der Lage sein, dank des neuen Waffen-Slot-Systems zum Beispiel drei Schrotflinten auszurüsten. Das Waffenrepertoire wird außerdem um Bögen erweitert. In einer neunminütigen Minidoku, die im Vorfeld des Livestreams präsentiert wurde, stellte Bungie alle Neuerungen im Überblick vor. Habt ihr dieses Video verpasst? Schaut es euch nachfolgend an:

Zusätzlich zum umfangreichen Raid in der träumenden Stadt bekommen Destiny-2-Spieler mit Gambit einen neuen PvP-Spielmodus, der auch PvE-Elemente abdeckt. Hier kämpfen zwei Teams in eigenen Arenen erst gegen KI-Feinde, bevor sie sich im Anschluss gegenseitig über den Haufen schießen. Auf der E3, die kommende Woche in Los Angeles stattfindet, soll der Spielmodus genauer vorgestellt werden.

Die Forsaken-Erweiterung erscheint am 04. September und kostet 39,99 Euro. Zusammen mit dem neuen Annual Pass, der drei weitere Content Updates enthält, zahlt ihr 69,99 Euro. Eine Digital Deluxe Edition wird zusätzlich für 79,99 Euro angeboten.