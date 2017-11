Bahnt sich der nächste Lootbox-Ärger an? Viele Spieler beschweren sich über das XP-System in Destiny 2, dass eng mit den Beutekisten des Spiels zusammenhängt. Nun reagiert Bungie darauf.

In den vergangenen Tagen mehrte sich die Kritik am Belohnungssystem in Destiny 2, speziell im Hinblick auf die Glanz-Engramme. Viele Spieler sind der Meinung, dass System funktioniere nicht korrekt und dränge in Richtung Mikrotransaktionen.

Nachdem man Level 20 erreicht hat, bringen durch Abschüsse und erledigte Aufgaben erhaltene Erfahrungspunkte von Zeit zu Zeit sogenannte Glanz-Engramme – dahinter verbergen sich Shader, Gesten und andere kosmetische Items.

Einige Spieler fanden jedoch heraus, dass die Ausschüttung von Erfahrungspunkten nicht wie eigentlich vorgesehen funktioniert, sondern langsamer vonstatten geht. Auffällig sei dies etwa beim Grind öffentlicher Events: Laut Anzeige hätten die Spieler zwar immer die gleiche Menge, z.B. 5.000 XP, erhalten. Allerdings füllte sich die dazugehörige Leiste nicht. Vielmehr soll sich sich der Fortschritt trotz konstanter XP-Verdienste sogar verlangsamt haben. Auch im Schmelztiegel würden die Belohnungen nicht korrekt ausgeschüttet werden. Da sich besagte Glanz-Engramme auch gegen reale Euros kaufen lassen, vermuteten einige, dass Entwickler Bungie durch das Zurückhalten der Punkte zum Kauf der Engramme drängen wolle.

Bungie reagierte nun auf die Kritik: Das XP-System funktioniere tatsächlich nicht wie gewünscht, daher habe man es angepasst. Ab sofort sollen alle Aktivitäten korrekt belohnt werden, außerdem will man die Punkte im User Interface anzeigen. Man werde die Entwicklung weiter verfolgen und sicherstellen, dass alle zufrieden sind.