Wir streamen am Mittwoch die Beta von Destiny 2 live auf Facebook – und ihr könnt etwas gewinnen!

PS4-Spieler, die Destiny 2 vorbestellt oder Beta-Zugänge gewonnen haben, dürfen heute ab 19 Uhr Bungies neuestes Kapitel im Destiny-Universum ausprobieren. Wer in die Röhre schaut und nicht selbst teilnehmen kann, muss nicht traurig sein. Auf der Gameswelt-Facebook-Seite wird euch Kuro morgen ab 19 Uhr die Inhalte der Destiny-2-Beta ausführlich vorstellen.

Außerdem werden wir im Rahmen des zweistündigen Livestreams zehn Zugänge zur Beta verlost. Was ihr genau dafür anstellen müsst, erfahrt ihr morgen im Livestream. Also schnell nochmal die Facebook-Seite von Gameswelt liken und den Wecker stellen! Die Beta endet übrigens am Montag, den 24. Juli.

Destiny 2 - Open Beta Trailer Später im Juli wird die offene Beta-Testphase von Destiny 2 stattfinden; der Trailer liefert einen kleinen Vorgeschmack.

Destiny 2 erscheint am 6. September für PlayStation 4 und Xbox One. Die PC-Version kommt am 24. Oktober auf den Markt.