Mit der Ankündigung von Destiny 2 für den PC wurde auch bestätigt, dass der Sci-Fi-Titel auf dieser Plattform auf Blizzards Battle.net zurückgreifen wird. Das bringt auch eine Einschränkung mit sich, mit der PC-Gamer in Folge dessen leben müssen.

Seit der Ankündigung sinnierten PC-Spieler in der Community darüber, ob und welche regionalen Beschränkungen es bei Destiny 2 auf dem dem PC geben wird. Schließlich setzt Blizzard im Rahmen des Battle.net auf eben solche Einschränkungen. Diese sollen auch beim neuen Activision-Titel zum Einsatz kommen.

Laut Entwickler Bungie wird es demnach in der PC-Version regionale Einschränkungen geben. Wenn ihr euch in das Spiel begebt, dann werdet ihr auf eine spezifische Region beschränkt sein; mit Spielern aus anderen Bereichen rund um den Globus werdet ihr daher nicht zocken können.

Ein entsprechender Schritt ist wenig überraschend, setzt Blizzard doch beispielsweise bei Overwatch doch auf ein gleiches System. Spieler können nur mit anderen Gamern zocken, welche via Battle.net die gleiche Region als Präferenz ausgewählt haben. Dementsprechend limitiert wird auch die Freundesliste und das Clan-Roster im Spiel sein. Immerhin: In welcher Region ihr unterwegs sein wollt, dürft ihr auch selbst auswählen. Wer also unbedingt mit einem US-Freund zocken möchte, kann dies durch seine manuelle Auswahl auch tun, dann aber keine europäischen Spieler um sich scharen.

Die PC-Fassung von Destiny 2 erscheint am 24. Oktober 2017; für PS4 und Xbox One ist das Sequel bereits ab dem 06. September 2017 erhältlich.