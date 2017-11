Nächsten Dienstag erscheint mit Fluch des Osiris das erste Add-on für Destiny 2. Mit ihm fällt auch der Startschuss für zahlreiche Änderungen am Spiel, die Bungie nun konkret vorgestellt hat. Macht euch auf einiges gefasst!

Erst in dieser Woche gab Bungie bekannt, den geplanten dritten Live-Stream zur Erweiterung Fluch des Osiris in Destiny 2 abzublasen (zur Meldung: Destiny 2: Livestream abgesagt). Zuvor wolle man lieber über die Änderungen am Gameplay sprechen – und diese sind nun bekannt.

Per offiziellem Eintrag auf Bungie.net gibt der Entwickler an, welche Änderungen die Spieler mit den nächsten beiden Updates erwarten. Die Liste ist ziemlich lang, daher beschränken wir uns auf die markantesten Punkte:

neue Waffenklasse Masterworks mit veränderbaren Stat-Boni, Kill-Tracker und mehr

bessere Händler-Angebote, die u.a. mit Legendären Bruchstücken gekauft werden können

Waffen-Ornamente (optische Anpassungen), die durch besondere Herausforderungen erspielt werden können

Playlist für Heroische Strikes

Private Spiele im Schmelztiegel

Bugfixes und Balancing-Anpassungen für den Schmelztiegel

Verbesserungen bei Fraktionsrallyes und Eisenbanner, u.a. mit neuen Belohnungen

die Wirkung von Mods wird angepasst

Anpassungen bei Exotischen Gegenständen

die Möglichkeit, bei Händlern mit Legendären Bruchstücken und Münzen einzukaufen

neue Gegenstände bei Xur

Einige der Änderungen werden zusammen mit dem DLC Fluch des Osiris am 5. Dezember wirksam, andere erscheinen mit einem zweiten Update am 12. Dezember. Die ausführliche Liste aller Anpassungen im englischen Original findet ihr nach einem Klick auf unsere Quelle.

Bungie will generell den Wiederspielwert verbessern, den Spielern mehr Kontrolle über den Erhalt von Belohnungen geben sowie Legendäre Bruchstücke flexibler einsetzbar machen. Außerdem möchte man die generelle Spielqualität an allen möglichen Stellen verbessern. Weitere Anpassungen sollen im nächsten Jahr folgen.