Der Sci-Fi-Shooter Destiny 2 ist ja weiter erfolgreich unterwegs. Dass das so bleibt, dazu sollen auch regelmäßige neue Inhalte beitragen. Das zweite größere Add-on wurde nun im PlayStation Store geleakt. Wir verraten euch, wann dieses kommt und was drin steckt.

Noch bevor Bungie und Activision selbst eine offizielle Ankündigung tätigen konnten, sind Produkteinträge und Infomaterialien zum zweiten großen DLC zu Destiny 2 im amerikanischen sowie japanischen PlayStation Store aufgetaucht. Das wurde natürlich wieder im Netz festgehalten, so dass wir euch vorab verraten können, was euch in der zweiten Erweiterung zum Sci-Fi-Shooter erwartet.

Das Add-on soll demnach den Namen "Gods of Mars" tragen und im März 2018 veröffentlicht werden; bisher war lediglich der pauschale Termin Frühjahr 2018 für das zweite Add-on bestätigt, so dass man hier schonmal eine konkretere Info geliefert bekommt, auch wenn das genaue Release-Date noch auf sich warten lässt.

Der mittlerweile natürlich aus dem Netz entfernte Produkteintrag offenbarte weiter, dass es mit "Frigid Vale of Mars" eine komplett neue Umgebung geben wird. Dort werdet ihr an der Seite von Ana Bray kämpfen, von der man eigentlich glaubte, dass diese tot ist. Mit ihr nehmt ihr es mit dem größten Widersache des Add-ons, Charlemange, auf. Im Übrigen gibt es wie in anderen Erweiterungen zur Spielereihe auch in "Gods of Mars" wieder neue Waffen, Rüstungen, Story-Missionen, Multiplayer-Karten, Gegner und Bosse. Inklusive Basisspiel wird ein minimaler Speicherplatzbedarf von 68 GB angegeben.

Zuvor war mit "Curse of Osiris" bereits eine große Erweiterung zu Destiny 2 veröffentlicht worden.