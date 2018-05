Mit "Warmind" steht bekanntermaßen die nächste große Erweiterung zu Destiny 2 auf dem Programm. Erfreulich dabei: Auf das neue Raid Lair werdet ihr nicht länger warten müssen, wie das sonst schon häufiger der Fall war.

Mit dem Add-on "Warmind" erhält Destiny 2 auch das neue Raid Lair "Spire of Stars" spendiert. Raid-Anhänger dürfen dabei frohlocken, denn die Instanz erscheint erfreulicherweise kurz nach dem neuen DLC noch am Release-Wochenende. Gleichzeitig startet auch Season 3 im Sci-Fi-Actionspiel.

In der Vergangenheit mussten sich Spieler häufiger etwas länger gedulden, bis der neue Raid mit neuen Inhalten nach dem eigentlichen Add-on-Release verfügbar war. Dieses Mal wird dem nicht so sein. Die aus sechs Spielern bestehenden Fireteams dürfen sich demnach bereits ab Freitag, den 11. Mai um 19:00 Uhr deutscher Zeit in das neue Raid Lair aufmachen und sich auf die Item-Jagd begeben.

Das Raid Lair war während eines Livestreams zur Erweiterung "Warmind" im vergangenen Monat angekündigt worden. Es ist der finale Part des Leviathan-Raids aus "Curse of Osiris". In "Spire of Stars" sollt ihr für die Meisterung der Herausforderungen mit "großartigen Belohnungen" rechnen können. Der DLC "Warmind" ist ab dem 08. Mai 2018 für PC, PS4 und Xbox One erhältlich.