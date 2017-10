Bei den Jungs und Mädels von Gamesplanet gibt es den Shooter Destiny 2 derzeit stark rabattiert zur Vorbestellung. Mit unserem speziellen Rabattcode spart ihr sogar noch mehr!

Wer überlegt, die PC-Version von Destiny 2 zu spielen, sollte definitiv bei Gamesplanet vorbeischauen. Dort erwarten euch derzeit folgende Angebote:

Wer schnell ist, kann außerdem mit unserem speziellen Rabattcode "GAMESWELTSTRIKE" noch mehr sparen! Aus den zehn Prozent Rabatt werden somit ganze 17. Bei dem Angebot handelt es sich um die PC-Version des Spiels als Battle.net Key.

____________________________________

Anleitung zum Einlösen der Rabattcodes:

1. Gehe auf https://de.gamesplanet.com/ und lege einen Account an, bzw. logge dich ein.

2. Gehe auf die Produktseite von Destiny 2 oder Destiny 2 Deluxe und lege das Spiel in deinen Warenkorb

> Destiny 2 Standard: https://de.gamesplanet.com/ game/3314-1

> Destiny 2 Digital Deluxe: https://de.gamesplanet.com/ game/3314-2

3. Gib dann in das Feld "Gutschein einlösen" den Rabattcode "GAMESWELTSTRIKE" ein.

4. Der Preis des Spiels ändert sich auf 49,79€ (Standard), bzw. 82,99€ (Deluxe) und du kannst es vergünstigt kaufen.

5. Du findest den Key zum Preload anschließend in deiner Bibliothek auf Gamesplanet.