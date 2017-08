In diesen Kategorien hat es den ersten Teil schon überholt

Bis zur Veröffentlichung von Destiny 2 dauert es noch einige Woche, doch in zwei Kategorien ist der zweite Teil schon jetzt erfolgreicher als der Vorgänger. Wir verraten euch, wo genau.

Activision Blizzard hat nun seine aktuellen Finanzergebnisse bekanntgegeben, die das zweite Quartal des Kalenderjahres 2017 betreffen. Wie gewohnt hat man sich dabei auch zu den kommenden Titeln geäußert, darunter auch zu Destiny 2. Das Sci-Fi-Sequel hat den ersten Teil schon jetzt in gleich zwei Kategorien überflügelt.

So habe der durchgeführte Betatest mehr Spieler angezogen, als noch beim ersten Destiny im Jahre 2014. Für Activision aber noch interessanter dürfte die Tatsache sein, dass auch die Vorbestellungen die des Erstlings schon deutlich überflügelt haben. Zusammen mit Call of Duty: WWII, das ebenfalls ein "starkes" Momentum aufweise, soll der Sci-Fi-Titel für einen gelungenen Jahresabschluss für Activision sorgen. Konkrete Verkaufszahlen nannte man aber in beiden Fällen noch nicht.