Activision hat einen Livestream angekündigt, in dem ihr erstmals in den Genuss von Bungies neuem Ego-Shooter Destiny 2 kommen werdet. Stattfinden wir das ganze am heutigen Abend, um 19 Uhr. Im Mittelpunkt stehen dabei ausführliche Gameplay-Szenen und Informationen rund um den Release. Zudem erwarten euch neue Mächte und Fähigkeiten, die es in der Präsentation erstmals zu sehen gibt.

Ihr könnt auch mit ersten, etwas tieferen Einblicken in die Story des Sequels rechnen. Lord Ghaul, der Anführer der roten Legion, hat einen verheerenden Angriff auf die Erde gestartet und alle Hüter aus der letzten, sicheren Stadt vertrieben. Die Überlebenden haben sich in den Sternen ein neues zu Hause gesucht und tun sich zusammen, um den Bösewicht zurückzuschlagen. Über die neue Bedrohung ist überdies noch nicht viel bekannt. Sie bestehen aus kampfwütigen Soldaten bis hin zu hundeartigen Kreaturen, die euch ans Leder wollen.

Dabei sollen einige Charaktere vorkommen, die Spieler des Vorgängers bereits kennen. Etwa die Vorhut, bestehend aus den Hütern Zavala, Ikora Rey und Cayde-6. Den Stream könnt ihr euch ab 19 Uhr in voller Länge hier bei uns auf der Seite ansehen.