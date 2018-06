Heute Abend wird Bungie die weiteren Pläne für das zweite Jahr im Sci-Fi-Sequel Destiny 2 bekannt geben und dann auch die große Herbst-Erweiterung ankündigen. Diese hat nun vorab schon einen Namen erhalten.

Via Twitter hat Bungie vor dem großen Livestream am heutigen Dienstagabend bereits den Namen der großen Herbst-Erweiterung zu Destiny 2 bekannt gegeben. Der umfassende DLC mit frischen Inhalten wird demnach den Namen "Forsaken" tragen und sich auf das Reef fokussieren - eine Umgebung, die Spieler seit dem ersten Destiny bislang nicht mehr zu Gesicht bekommen haben.

Im kurzen Teaser wurden Cayde-6 und ein Guardian bei einer Übertragung in das Reef gezeigt. Das sind gleichzeitig auch die einzigen bislang offiziell verfügbaren Infos, bis heute Abend um 18:00 Uhr deutscher Zeit der entsprechende Livestream zur Vorstellung über die Bühne gegangen ist.

Gerüchteweise beinhaltet der große DLC im Stil von "The Taken King" zum ersten Destiny auch eine neue gegnerische Fraktion und neue Gegnertypen. Das Reef war indes der Hauptort der zweiten Erweiterung "House of Wolves" für das erste Destiny. Dieser Ort war im weiteren Verlauf um neue Missionen, Quests und Herausforderungen erweitert worden.

Der Disclaimer zum Teaser-Clip offenbar noch ein weiteres interessantes Detail: Um die Inhalte von "Forsaken" genießen zu können, werdet ihr nicht nur das Hauptspiel von Destiny 2 besitzen müssen, sondern auch die beiden bisherigen DLC-Pakete. Wer also noch nicht alle Zusatzinhalte erworben hat, wird das tun müssen, bevor er in den Genuss von "Forsaken" kommen wird. Ein Kauf von "Curse of Osiris" und "Warmind" ist damit zwingend erforderlich.

Für das Franchise ist das zugleich aber kein ungewöhnlicher Schritt, denn auch für "The Taken King" zum ersten Destiny war es erforderlich, dass ihr euch vorher die DLCs "The Dark Below" und "House of Wolves" zugelegt habt. Es ist davon auszugehen, dass es euch in "Forsaken" auch auf Missionen und Strike auf Mercury und Mars verschlägt - zwei Planeten, die exklusiv in den beiden vorherigen DLCs enthalten waren.