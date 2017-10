Hüter, aufgepasst! Wir verraten euch in aller Kürze, wo ihr Händler Xur in Destiny 2 findet und was er diesmal für euch im Angebot hat.

An diesem Wochenende finden Hüter in Destiny 2 wieder Händler Xur vor, der mit neuen exotischen Gegenständen aufwartet.

In dieser Woche findet ihr den mysteriösen Kerl auf der Io. Folgt wie gewohnt der Markierung auf der Karte.

Diesmal hat Xur die folgenden Waffen- und Rüstungsteile im Angebot:

Waffe: D.A.R.C.I.



Scharfschützengewehr

Power-Level: 270 (265+5 legendäre Mods)

Kosten: 29 legendäre Bruchstücke

Waffen-Perks:

Persönlicher Assistent: Ziele auf einen Gegner, um seine Gesundheit und andere wichtige Infos im Fernrohr zu sehen

Verlängerter Lauf: Gewichtige Laufverlängerung. • Erhöht Reichweite • Verringert Waffenbereitschaftstempo

Vergrößertes Magazin: Diese Waffe hat ein deutlich vergrößertes Magazin, aber lädt viel langsamer nach. • Erhöht Magazingröße deutlich • Verringert Nachladetempo deutlich

Ziel erfasst: Wenn „Persönlicher Assistent“ aktiv ist, ist die Zielerfassung besser und die Waffe bewirkt mehr Präzisionsschaden

Halbschaft: Diese Waffe ist besonders leicht zu halten. • Erhöht Waffenbereitschaftstempo deutlich

Jäger: Schwachkopf-Radar



Helm

Power-Level: 270 (265+5 legendäre Mods)

Kosten: 23 legendäre Bruchstücke

Rüstungs-Perks:

Verbessertes Sensorenbündel: Gewährt beim Zielen Radar

Plasstahl-Verstärkungs-Modifikation: Erhöhte Belastbarkeit

Restorativ-Modifikation: Verbesserte Gesundheitsregeneration

Titan: Actium-Kriegsausrüstung



Brustschutz

Power-Level: 270 (265+5 legendäre Mods)

Kosten: 23 legendäre Bruchstücke

Rüstungs-Perks:

Selbstlade-Verbindung: Lädt stetig einen Teil des Magazins deines ausgerüsteten Automatikgewehrs aus Reserven nach

Plasstahl-Verstärkungs-Modifikation: Erhöhte Belastbarkeit

Restorativ-Modifikation: Verbesserte Gesundheitsregeneration

Warlock: Auge einer anderen Welt



Helm

Power-Level: 270 (265+5 legendäre Mods)

Kosten: 23 legendäre Bruchstücke

Rüstungs-Perks:

Zerebral-Uplink: Markiert Prioritätsziele und verbessert das Regenerationstempo deiner Granaten-, Nahkampf- und Rift-Fähigkeiten

Mobilität-Verbesserungs-Modifikation: Erhöhte Mobilität

Restorativ-Modifikation: Verbesserte Gesundheitsregeneration

Bis Dienstagmorgen, 11 Uhr könnt ihr bei Xur einkaufen, danach pausiert er wieder bis zum kommenden Freitag.