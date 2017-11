Hüter, aufgepasst! Wir verraten euch in aller Kürze, wo ihr Händler Xur in Destiny 2 findet und was er diesmal für euch im Angebot hat.

An diesem Wochenende finden Hüter in Destiny 2 wieder Händler Xur vor, der mit neuen exotischen Gegenständen aufwartet.

In dieser Woche findet ihr den mysteriösen Kerl auf der Io. Folgt wie gewohnt der Markierung auf der Karte.

Diesmal hat Xur die folgenden Waffen- und Rüstungsteile im Angebot:

Waffe: Unbarmherzig



Fusionsgewehr

Power-Level: 270 (265+5 legendäre Mods)

Kosten: 29 legendäre Bruchstücke

Waffen-Perks:

Momentumswahrung: Bei nicht-tödlichen Treffer mit Projektilen lädt die Waffe schneller auf, bis der Spieler einen Kill erzielt.

Gekammerter Kompensator: stabiler Lauf-Aufsatz. • erhöht Stabilität • kontrolliert Rückstoß moderat • verringert Waffenbereitschaftstempo leicht

Vergrößertes Magazin: Diese Waffe hat ein deutlich vergrößertes Magazin, aber lädt viel langsamer nach • erhöht Magazingröße deutlich • verringert Nachladetempo deutlich

Impetus: Nachladen sofort nach einem Kill erhöht den Schaden für eine kurze Zeit.

Angepasster Schaft: Dieser Schaft stabilisiert die Waffe, aber erschwert sie auch. • erhöht Stabilität • kontrolliert Rückstoß moderat • verringert Waffenbereitschaftstempo leicht

Jäger: Glückshose



Beinschutz

Power-Level: 270 (265+5 legendäre Mods)

Kosten: 23 legendäre Bruchstücke

Rüstungs-Perks:

Illegal verbessertes Holster: Erhöht das Tempo, in dem die Handfeuerwaffe bereit ist, sowie die anfängliche Präzision.

Mobilität-Verbesserungs-Modifikation: erhöhte Mobilität

Plasstahl-Verstärkungs-Modifikation: erhöhte Belastbarkeit

Titan: Maske des Stillen



Helm

Power-Level: 270 (265+5 legendäre Mods)

Kosten: 23 legendäre Bruchstücke

Rüstungs-Perks:

Gefürchtetes Antlitz: Gewährt bei erlittenem Schaden Nahkampf-, Granaten- und Fähigkeitsenergie. Leerefähigkeits-Kills gewähren Gesundheitsregeneration.

Mobilität-Verbesserungs-Modifikation: erhöhte Mobilität

Restorativ-Modifikation: verbesserte Gesundheitsregeneration.

Warlock: Sternfeuerprotokoll



Brustschutz

Power-Level: 270 (265+5 legendäre Mods)

Kosten: 23 legendäre Bruchstücke

Rüstungs-Perks:

Fusions-Harnisch: Bietet eine zusätzliche Aufladung der Fusionsgranate. Fusionsgranaten-Kills gewähren Rift-Energie.

Mobilität-Verbesserungs-Modifikation: erhöhte Mobilität

Restorativ-Modifikation: verbesserte Gesundheitsregeneration

Bis Dienstagmorgen, 11 Uhr könnt ihr bei Xur einkaufen, danach pausiert er wieder bis zum kommenden Freitag.