Hüter, aufgepasst! Wir verraten euch in aller Kürze, wo ihr Händler Xur in Destiny 2 findet und was er diesmal für euch im Angebot hat.

An diesem Wochenende finden Hüter in Destiny 2 wieder Händler Xur vor, der mit neuen exotischen Gegenständen aufwartet.

In dieser Woche findet ihr den mysteriösen Kerl auf der Erde. Folgt wie gewohnt der Markierung auf der Karte.

Diesmal hat Xur die folgenden Waffen- und Rüstungsteile im Angebot:

Waffe: Schwingen der Wachsamkeit



Impulsgewehr

Power Level: 270 (265+5 legendäre Mods)

Kosten: 29 legendäre Bruchstücke

Waffen-Perks:

Harte Wahrheiten: Diese Waffe feuert einen 5er-Feuerstoß ab. Wenn ein Verbündeter in der Nähe getötet wird, erhältst du Gesundheitsregeneration und erhöhtes Bewegungstempo.

Korkenzieher-Drall: Ausbalancierter Lauf • Erhöht Reichweite und Stabilität leicht • Erhöht Waffenbereitschaftstempo leicht

Legiertes Magazin: Erhöhtes Nachladetempo, wenn das Magazin leer ist.

Das letzte Gefecht: Verbesserte Waffenleistung, wenn der Besitzer das letzte lebende Mitglied eines Einsatztrupps bist.

Kompositschaft: Diese Waffe hat einen vielfältig verwendbaren Doppelzweckschaft. • Erhöht Stabilität leicht • Erhöht Waffenbereitschaftstempo leicht

Titan: Eine unüberwindbare Schädelfeste



Helm

Power Level: 270 (265+5 legendäre Mods)

Kosten: 23 legendäre Bruchstücke

Rüstungs-Perks:

Transfusionsmatrix: Kills mit Arkus-Nahkampf-Fähigkeiten lösen Gesundheitsregeneration aus und stellen Nahkampf-Energie wieder her.

Mobilität-Verbesserungs-Modifikation: Erhöhte Mobilität

Restorativ-Modifikation: Verbesserte Gesundheitsregeneration

Jäger: Feindfinder

Helm

Power Level: 270 (265+5 legendäre Mods)

Kosten: 23 legendäre Bruchstücke

Rüstungs-Perks:

Unerbittlicher Verfolger: Markiert anvisierte Feinde visuell. Verursacht bei Gegnern mit geringer Gesundheit mehr Schaden.

Plasstahl-Verstärkungs-Modifikation: Erhöhte Belastbarkeit

Restorativ-Modifikation: Verbesserte Gesundheitsregeneration

Warlock: Nezareks Sünde



Helm

Power Level: 270 (265+5 legendäre Mods)

Kosten: 23 legendäre Bruchstücke

Rüstungs-Perks:

Abyssal-Extraktoren: Leere-Schaden-Kills erhöhen die Nachladerate von Fähigkeiten-Energie

Mobilität-Verbesserungs-Modifikation: Erhöhte Mobilität

Restorativ-Modifikation: Verbesserte Gesundheitsregeneration

Bis Dienstagmorgen, 11 Uhr könnt ihr bei Xur einkaufen, danach pausiert er wieder bis zum kommenden Freitag.