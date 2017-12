Hüter, aufgepasst! Wir verraten euch in aller Kürze, wo ihr Händler Xur in Destiny 2 findet und was er diesmal für euch im Angebot hat.

An diesem Wochenende finden Hüter in Destiny 2 wieder Händler Xur vor, der mit neuen exotischen Gegenständen aufwartet.

In dieser Woche findet ihr den mysteriösen Kerl auf der Erde. Folgt wie gewohnt der Markierung auf der Karte.

Diesmal hat Xur die folgenden Waffen- und Rüstungsteile im Angebot:

Waffe: Arbeitstier



Automatikgewehr

Power-Level: 270 (265+5 legendäre Mods)

Kosten: 29 legendäre Bruchstücke

Waffen-Perks:

Zahltag: Größeres Magazin • Verbesserte Präzision, wenn aus der Hüfte gefeuert wird

Polygonlauf: Für Rückstoß-Verringerung optimierter Lauf. • Erhöht Stabilität

Großkalibergeschosse: Schüsse aus dieser Waffe werfen Ziele weiter zurück. • Erhöht Reichweite leicht

Kommen wir zum Geschäft: Wenn man den Abzug gedrückt hält, bekommen Reichweite und Feuerrate der Waffe einen Schub und Munitionsaufnahmen werden automatisch ins Magazin geladen.

Kompositschaft: Diese Waffe hat einen vielfältig verwendbaren Doppelzweckschaft. • Erhöht Stabilität leicht • Erhöht Waffenbereitschaftstempo leicht

Jäger: Glücksbeere



Brustschutz

Power-Level: 270 (265+5 legendäre Mods)

Kosten: 23 legendäre Bruchstücke

Rüstungs-Perks:

Wahrscheinlichkeitsmatrix: Erhöht die Kettenfähigkeiten der Arkus-Blitz-Granate und hat die Chance, sie nach jedem Einsatz nachzuladen

Plasstahl-Verstärkungs-Modifikation: Erhöhte Belastbarkeit

Restorativ-Modifikation: Verbesserte Gesundheitsregeneration

Titan: Synthozeps



Panzerhandschuhe

Power-Level: 270 (265+5 legendäre Mods)

Kosten: 23 legendäre Bruchstücke

Rüstungs-Perks:

Biotische Verbesserungen: Erhöhte Nahkampfsprung-Weite. Vergrößerter Nahkampfschaden bei Umzingelung

Plasstahl-Verstärkungs-Modifikation: Erhöhte Belastbarkeit

Restorativ-Modifikation: Verbesserte Gesundheitsregeneration

Warlock: Schädel des schrecklichen Ahamkara



Helm

Power-Level: 270 (265+5 legendäre Mods)

Kosten: 23 legendäre Bruchstücke

Rüstungs-Perks:

Wahre Größe: Bietet zusätzliche Schadensresistenz während der Nova-Bombe. Nova-Bomben-Kills gewähren Super-Energie

Mobilität-Verbesserungs-Modifikation: Erhöhte Mobilität

Restorativ-Modifikation: Verbesserte Gesundheitsregeneration

Bis Dienstagmorgen, 11 Uhr könnt ihr bei Xur einkaufen, danach pausiert er wieder bis zum kommenden Freitag.