Bald könnte es das erste Gameplay-Material zum kommenden Online-Actionspiel Destiny 2 geben. Laut YouTubern und Streamern auf Reddit plant Bungie diesbezüglich ein Event am 18. Mai.

Bereits Ende März kündigte Bungie den Nachfolger des Online-Actionspiels Destiny an. Wir wissen bereits, dass sich dieses Mal auch PC-Spieler ins Abenteuer stürzen dürfen und Destiny 2 am 8. September erscheint. Laut einigen YouTubern und Streamern auf Reddit könnt ihr euch am 18. Mai auf erstes Gameplay-Material freuen.

Demnach haben besagte Lets Player nämlich eine Einladung vom Bungie zu einem Event bekommen, auf dem diese auch erstmals selbst Hand ans Spiel legen dürfen. Den Informationen zufolge soll es auch einen Live-Stream geben, der um 18 Uhr deutscher Zeit startet. Außerdem soll die PC-Version vor Ort spielbar sein und Bungie hat die Erlaubnis gegeben, Material von der Version aufzunehmen.

Freut ihr euch auf das erste Gameplay-Material zu Destiny 2 und werdet ihr den Live-Stream verfolgen?