Bald hat das Warten ein Ende, denn Activision kündigte einen Livestream an, in dem sie erstmals ausführliche Gameplay-Szenen zum kommenden Ego-Shooter Destiny 2 zeigen werden. Die Vorführung findet am morgigen 18. Mai um 19:00 Uhr statt und damit ihr diese nicht verpasst, werden wir den Livestream in voller Länge auf unserer Seite zeigen!

Obendrein könnt ihr auch noch etwas gewinnen: Activision hat uns mit exklusivem Merchandise zu Destiny 2 versorgt, das wir ab morgen auf unserer Seite verlosen. Stay tuned!