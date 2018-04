Die nächste Erweiterung des Hüter-Universums von Destiny 2 hat einen Termin und erste Infos. Wir bringen euch auf den aktuellen Stand.

Bungie hat im Laufe der letzten Nacht erste Infos zur nächsten Erweiterung von Destiny 2 bekannt gegeben: Kriegsgeist lautet der Titel und soll Frische in den Hüter-Alltag bringen.

Ab dem 8. Mai steht der kostenpflichtige Inhalt zur Verfügung. In frischen Aktivitäten sollt ihr neuen Helden und Feinden begegnen und jede Menge Beute erhalten. Bisher nennt Bungie nur den Namen und Termin – erst im Enthüllungsstream am 24. April möchte man ins Detail gehen. Oben seht ihr ein erstes Artwork zu Kriegsgeist.

Die Erweiterung markiert zugleich den Start in Saison 3, die zahlreiche weitere Änderungen mit sich bringen soll. Das betrifft vor allem Schmelztiegel-Inhalte: So will man sämtliche Karten für alle Spieler zugängig machen, selbst wenn sie die kostenpflichtigen Erweiterungen nicht besitzen. Rückwirkend gilt das auch für die Karten der ersten Erweiterung Fluch des Osiris. Außerdem plant man bei Bungie weiteres Feintuning am Spiel, beispielsweise Zufallsrolls bei Waffen, Waffenslotänderungen, Ausrüstungssammlungen und Urkunden. Auch Nightfall-Strikes, Heroische Strikes und Raid-Trakte sollen angepasst werden.

Der Entwickler aktualisierte ebenfalls seine Roadmap, also den Fahrplan für die Veröffentlichung kommender Inhalte zu Destiny 2. Diese sieht wie folgt aus: