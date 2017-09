Seit dieser Woche dürfen Spieler in die Welt des Sci-Fi-Epos Destiny 2 abtauchen. Wer zügig voran kommt, der darf sich bereits auf Nachschub in Form eines ersten DLC-Pakets freuen. Via Xbox Store wurden diesbezüglich nun weitere Infos bekannt.

Bungie möchte in Destiny 2 ja regelmäßiger für neuen Nachschub sorgen als noch beim ersten Teil. Zuletzt wurden bereits erste vermeintliche Infos zu einem ersten Zusatzinhalt geleakt; diese scheinen sich nun zu bestätigen. Weitere Infos liefert nun ein entsprechender Produkteintrag im Xbox Store.

Wie schon im August berichtet, so wird der neue DLC zu Destiny 2 demnach wirklich "Curse of Osiris" heißen und auf Mercury angesiedelt sein. Wer sich den Zusatzinhalt sichert, der darf sich auf eine neue Zone namens Infinite Forest freuen, wo sich wohl auch die neue Patrol finden wird.

Auf Mercury werden zudem neue Abenteuer, Story-Missionen und mehr auf euch warten. Auch neue Waffen und Ausrüstungsgegenstände werden laut Xbox Store natürlich nicht fehlen, ebenso wie "kooperative Aktivitäten", die im Eintrag ebenfalls erwähnt werden. Abgerundet wird das Paket durch neue Multiplayer-Karten. Offen bleibt allerdings das Release-Datum. Der ursprüngliche Leak ließ diesbezüglich aber eine Veröffentlichung im Dezember vermuten.