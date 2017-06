Im Vorfeld der E3 in Los Angeles war ja publik geworden, dass die PlayStation 4 Pro ja nicht stark genug sein wird, um Destiny 2 mit einer höheren Bildrate als 30 fps darzustellen. Doch wie sieht es mit der neu vorgestellten Xbox One X aus?

Microsoft verspricht mit der Xbox One X die bislang stärkste Konsole aller Zeiten; diese soll vor allen Dingen natives 4K-Gaming ermöglichen. Allerdings wird auch auf dieser Plattform das Sci-Fi-Sequel Destiny 2 nicht mit mehr als 30 Bildern pro Sekunde darzustellen. Wie schon die PS4-Pro-Version wird auch die Xbox-One-X-optimierte Spielvariante auf 30 fps gedeckelt sein.

Das hat nun Director Luke Smith gegenüber Journalist Geoff Keighley im E3-Livestream bei YouTube bestätigt. Allerdings ist gegenwärtig unklar, was der Grund für diese Limitierung ist, da die Xbox One X grundsätzlich leistungsstärker sein sollte. Aufgrund einer Partnerschaft von Activision mit Sony gehen die Spekulationen sogar soweit, dass Sony Bungie dazu zwingen soll, das Spiel auf der Xbox One X downzugraden. Oder liegt es am Ende doch an der Leistungsstärke der Konsole selbst? Vielleicht gibt es in den kommenden Tagen diesbezüglich ja noch Aufklärung.