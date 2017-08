Noch ist Destiny 2 gar nicht offiziell für PS4 und Xbox One erhältlich, da wurden offenbar bereits die Details zum ersten DLC-Paket nach dem Release geleakt. Wir verraten euch, was drin stecken soll!

Bungie möchte das neue Destiny 2 nach dem Release ja regelmäßiger mit frischen Inhalten versorgen und damit einen der größten Kritikpunkte beim Vorgänger angehen. Offiziell hat man die konkreten Planungen noch nicht kommuniziert, doch zum ersten DLC-Paket wurden nun offenbar schon die ersten Infos und Inhalte geleakt.

Demnach soll der Zusatzinhalt "The Curse of Osiris" heißen und im Dezember 2017 veröffentlicht werden. Im Fokus steht dann - der Titel verrät es ja bereits - Osiris. Auf einer neuen Mission müssen Spieler Osiris vor den Vex retten. Neben "The Farm" wird mit "Lighthouse" zudem ein weiterer sozialer Raum in das Spiel Einzug erhalten. Wer im Rahmen der "Trials of Osiris" im ersten Teil nicht erfolgreich gewesen ist, kommt damit nun endlich auch so in den Genuss dieses Inhalts. Außerdem soll es noch eine neue Patrol Zone auf dem Planeten Mercury geben.

Zuvor war schon früher in dieser Woche aufgrund eines Leaks bekannt geworden, dass der erste Raid des Hauptspiels wohl "Leviathan" heißen wird. Die offizielle Bestätigung der Infos seitens Bungie steht zunächst noch aus.