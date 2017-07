Der Turm als Social-Bereich ist in Destiny 2 Geschichte, dafür dürft ihr euch zwischen den Missionen an einem sehr interessanten neuen Schauplatz tummeln.

In Destiny ist der Turm der wohl beliebteste Sammelplatz für Hüter, doch im zweiten Teil dient dieser nicht mehr als zentrale Anlaufstelle. Stattdessen tritt ein neuer Hub-Bereich auf den Plan, den Bungie nun vorgestellt hat: The Farm. Die Kollegen von IGN durften exklusiv einen Blick darauf werfen und stellen in einem Video erste Details vor.

Dem Namen entsprechend handelt es sich um eine Art verlassenen Bauernhof, der optisch sehr natürlich und bodenständig wirkt. The Farm soll eine ähnliche Größe haben wie der Turm und natürlich findet ihr dort auch wieder die bekannten Anlaufstellen wie Kryptarch und Poststelle. Durch Fortschritt in der Story sollen sich bestimmte Bereiche verändern: So treffen beispielsweise neue Zivilisten und andere NPCs auf der Farm ein, nachdem ihr bestimmte Aufgaben absolviert habt. Im Rahmen von Events werden ebenfalls Figuren kommen und gehen. Darüber hinaus dürft ihr auf einem Fußballplatz das Leder ins Netz kicken – dabei werden sogar die Tore gezählt.

Zum Video auf YouTube gelangt ihr durch einen Klick auf die Quelle. Destiny 2 erscheint am 6. September für PlayStation 4 und Xbox One. Die PC-Version folgt am 24. Oktober.