Mit dem Release der PC-Fassung von Destiny 2 wurden natürlich wieder Dataminer auf den Plan gerufen, die sich die Spieldateien auf dem heimischen Rechenknecht ausführlich angesehen haben. Dabei wurden wieder einmal Details zu potentiellen kommenden Inhalten ausgegraben.

Der neue Leak rund um Destiny 2 hat seinen Ursprung vor allen Dingen in den Audiodateien der PC-Version des Sci-Fi-Sequels. Insgesamt gibt es davon über 26.000 Stück, wobei diese diverse Referenzen unter anderem auf Orte aus dem ersten Destiny oder auch noch nicht bestätigte Ingame-Events sowie künftige DLCs aufweisen.

Unter anderem werden die Orte Ganymede und The Myriad erwähnt, von denen bis dato noch nicht die Rede war. Das lässt insofern auf kommende Zusatzinhalte schließen, als dass auch Mercury in diesen Dateien auftaucht - und dabei handelt es sich, das ist bereits bekannt, um den Ort, an den es euch im ersten DLC zum Spiel verschlagen wird. Auf Mercury soll sich Shiro-4 befinden, und das alles hängt in irgendeiner Form mit der Geschichte von Osiris zusammen.

Auch viele Planeten und Patrollienorte aus dem ersten Teil, beispielsweise Venus, Mars, Dreadnaught, Old Russia und sogar das Prison of Elders, finden Erwähnung und könnten daher im Sequel irgendwann zurückkehren. Auch soziale Räume wie das Reef zählen zu den zurückkehrenden Spielorten. In Sachen Events werden frühere Ereignisse wie das "Festival of the Lost" oder die "Crimson Days" erwähnt, weshalb auch hier ein Comeback im Sequel denkbar ist.