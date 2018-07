Die Veröffentlichung des großen Add-ons "Forsaken" zu Destiny 2 steht bevor. Passend dazu hat Activision nun auch die sogenannte Legendary Collection angekündigt. Wir verraten euch, was sich dahinter verbirgt.

Die große Erweiterung "Forsaken" hat euer Interesse an Destiny 2 geweckt? Ihr seid bislang noch nicht dabei? Dann hat Publisher Activision zusammen mit Entwickler Bungie nun ein passendes Paket geschnürt. Heute hat man nämlich per Pressemeldung die Legendary Collection angekündigt.

Das Bundle ist ab dem 04. September 2018 pünktlich zum Release von Destiny 2: Forsaken erhältlich und lässt sich nunmehr bereits vorbestellen. Zusammen mit Co-Entwickler High Moon Studios packt man in die Sammlung nicht nur das neueste Add-on, sondern auch das Hauptspiel Destiny 2 sowie die beiden DLC-Pakete "Erweiterung I: Fluch des Osiris" und "Erweiterung II: Kriegsgeist".

Die Legendary Collection erscheint für PC (exklusiv via Battle.net) sowie PS4 und Xbox One. Neben sämtlichen bislang veröffentlichten Inhalten und Updates ist auch ein Charakter-Boost mit dabei, mit dem ihr direkt in den neuen Abenteuern in "Forsaken" loslegen könnt, wenn ihr wollt. Vorbesteller der neuen Edition erhalten direkten Zugang zu den bisherigen Inhalten, so dass ihr gleich loslegen und die Wartezeit bis "Forsaken" überbrücken könnt.