In der kommenden Woche startet Destiny 2 für PS4 und Xbox One durch. Etwas länger müssen sich Spieler gedulden, bis der erste Raid zur Verfügung steht. Bungie hat diesbezüglich nun einen Release-Termin genannt.

Im neuen wöchentlichen Bericht hat sich Bungie nun abermals zu Destiny 2 geäußert. Das ist besonders interessant, da in der kommenden Woche am 06. September der offizielle Spielstart auf PS4 und Xbox One bevorsteht.

In diesem Zusammenhang offenbarten die Entwickler nun unter anderem auch den Termin für den ersten Raid des Sci-Fi-Sequels. Dieser soll dann eine Woche nach dem eigentlichen Release des Titels am 13. September um 19:00 Uhr deutscher Zeit online gehen. Bis dahin habt ihr also Zeit, euch für das erste richtige herausfordernde Kapitel zu wappnen.

Zuvor war bereits durch einen Leak nahegelegt worden, dass dieser erste Raid den Namen "Leviathan" tragen wird. Der Zeitpunkt des Release könnte unter Spielern möglicherweise für einige Debatten sorgen, denn sonderlich viel Zeit bleibt für die Vorbereitung auf den vollwertigen ersten Raid nicht. Immerhin: Verglichen mit den Raid-Releases im Rahmen der letzten Erweiterungen zum ersten Teil fällt das Zeitfenster mit sieben Tagen länger aus; damals kamen die Raids bereits drei Tage nach dem jeweiligen Release, wobei es sich hier aber eben auch nur um Add-ons und kein vollwertiges Sequel handelte.