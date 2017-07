Die aktuelle Beta von Destiny 2 sorgte vor allen Dingen seitens PvE-Spielern für Einiges an Kritik. Die angesprochenen Punkte habe man teilweise aber schon behoben, denn die Beta-Version ist schon mehrere Monate alt.

Eine Beta ist nunmal eine Beta, aber dennoch erhoffen sich Spieler erste handfeste Eindrücke, was sie vom fertigen Produkt erwarten dürfen. Beta-Tester von Destiny 2, die ihren Fokus auf PvE- und Koop-Aspekte legen, dürfen aber in Anbetracht der derzeit auf die Macher einprasselnden Kritik aber erstmal beruhigt sein.

Auf der offiziellen Webseite bestätigte Bungie in Person von Beta Design Lead Rob Engeln, dass es sich bei der Beta-Version um einen mehrere Monate alten Build des Spiels handelt. Zuvor hatte es Kritik gegeben, dass Bungie zugunsten des PvP-Aspekts das Koop- und Solo-Gameplay vernachlässigt habe. Spieler hätten nur Zugang zu begrenzter Ausrüstung und würden in der Beta nicht wirklich voran kommen. Auch der Strike-Boss soll daher nur äußerst schwer niederzuringen sein.

Aufgrund des oben genannten Umstands habe Bungie viele dieser Aspekte aber bereits vorher intern überarbeitet, wie Engeln nun ausführt. Der PvE-Aspekt habe sich seit der Beta-Version "ziemlich signifikant verändert". Wegen des Umfangs der Beta hätte man diese aber auf Basis des mehrere Monate alten Builds durchführen müssen.

In vielen Fällen sei das Feedback der Spieler daher auch gut, um die bereits aufgrund des internen Feedbacks und Testens eingepflegten Änderungen zu validieren. Beispielsweise habe man unabhängig von der Beta bereits zuvor die Rate an Power-Ammo-Drops erhöht - auch etwas, was derzeit häufig kritisiert wird. Bis zum Release der Vollversion im September wird also Vieles anders sein als derzeit in der Beta.