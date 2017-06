Bei Activision wird neben Call of Duty: WWII sicherlich Destiny 2 die größte Rolle auf der diesjährigen E3 spielen. Im Vorfeld hat man nun eine ganze bestimmte Ankündigung in Aussicht gestellt.

Wer darauf hoffte, schon bald mehr Details zur Beta-Testphase des kommenden Destiny 2 zu erfahren, der darf frohlocken. Activision hat in Aussicht gestellt, sich auf der in der kommenden Woche vom 13. bis 15. Juni 2017 stattfindenden E3 2017 zur Open Beta des Sci-Fi-Shooter-Sequels zu äußern.

"Haltet Ausschau nach Ankündigungen zur Destiny 2 Open Beta während der E3", heißt es in einem kurzen Statement in der Pressemeldung des Publishers zum mittlerweile ja angekündigten E3-Line-up von Activision.

Zwar wurde mit dem 08. September 2017 der Release-Termin zumindest bereits für PS4 und Xbox One bestätigt - für den PC ist dieser noch nicht gesichert -, zum Beta-Termin schwieg man sich bis dato über die pauschale Angabe Sommer 2017 aber beharrlich aus. Im Vorfeld gehen die Spekulationen in die Richtung dass die Testphase wohl im Juli abgewickelt werden könnte. Gerüchteweise könnte der Start auf den 07. Juli 2017 fallen, denn dieser ist unter Fans als Bungie Day bekannt, an dem die Entwickler mit der Community feiern.