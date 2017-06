Bei Gamesplanet vorbestellen und früher in die Beta starten!

Als offizieller Digitalhändler für die PC-Version von Destiny 2 haben die Jungs und Mädels von Gamesplanet neben Rabatten noch ein weiteres Schmankerl für Vorbesteller in petto.

Wer die PC-Version von Destiny 2 bei Gamesplanet vorbestellt, darf sich nicht nur über 10 Prozent Rabatt auf sowohl die Standard als auch die Digital Deluxe Edition des Spiels freuen, sondern bekommt darüber hinaus vorzeitigen Zugang zur für August angekündigten Beta. Vorbesteller kommen so also vor allen anderen Spielern bereits in den Genuss des Shooters.

Destiny 2 erscheint am 24. Oktober 2017 für den PC. Hier geht's zu den Schnäppchen von Gamesplanet:

Bei den Angeboten handelt es sich jeweils um die PC-Version des Spiels als Battle.net Key.