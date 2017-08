Das in Kürze erscheinende Destiny 2 erhält auf der PlayStation 4 von Sony sowie bereits exklusive Inhalte. Besitzer einer PS4 dürfen sich nun aber auf ein weiteres cooles Feature freuen.

Vor allen Dingen Inhaber neuerer Displays dürften aufgrund der neuen Ankündigung zu Destiny 2 frohlocken. Auf der PlayStation 4 soll das Sci-Fi-Epos künftig nämlich auch HDR unterstützen. Ein entsprechendes Update werde bereits vorbereitet und soll kurz nach dem Release des Spiels zur Verfügung gestellt werden.

Durch High Dynamic Range (HDR) wird die Farbbandbreite und deren Intensität erweitert. Vor allen Dingen neue TV-Geräte haben die technischen Möglichkeiten dafür standardmäßig an Bord. Bilder von Spielen und TV-Inhalten sollen so noch lebendiger und sehenswerter wirken.

HDR und auch 4K-Auflösungen werden in Destiny im Übrigen auch auf dem PC unterstützt; eine Bestätigung, ob HDR-Support auch für die Xbox One S oder die Xbox One X geplant ist, die ja beide über die technischen Voraussetzungen verfügen, liegt noch nicht vor.