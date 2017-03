Es ist soweit: Bungie hat Destiny 2 mit einem Trailer aus den Schatten gehoben. Story, eine PC-Version und die Inhalte diverser Collector's Editions. Das alles wissen wir zum Shooter-Sequel.

Noch bis vor kurzem mussten PC-Spieler sich fragen, ob auch sie mit einer Version von Destiny 2 bedacht werden. Nun herrscht endlich Gewissheit: Das Spiel wird auch für euren Rechner erscheinen. Indizien deuteten zwar bereits auf eine Download-Version des Titels hin, doch von einer physischen Version war bislang nicht die Rede. Der Release ist damit für PC, PS4 und Xbox One gleichermaßen für den 08. September 2017 geplant; die Gameplay-Premiere wird das Spiel am 18. Mai 2017 per Livestream feiern.

Erwartungsgemäß wird auch Destiny 2 mit mehreren Erweiterungen langfristig unterstützt. Wie den Inhalten der Special Editions zu entnehmen ist, wird es mindestens zwei Add-ons im Rahmen eines Erweiterungspasses geben. Da wir schon beim Thema sind: Es wird eine Collector's und eine Limited Edition geben. Sie bestehen aus folgenden Inhalten:

Destiny 2 Collector's Edition

Eine Kopie von Destiny 2

Erweiterungen 1 und 2

Legendäres Schwert (Ingame-Item)

Legendäres Emote (Ingame-Item)

Emblem des Kabal-Imperiums (Ingame-Item)

"Frontier"-Tasche mit Seitenfach für Tablets (bis zu 15 Zoll)

"Frontier"-Kit mit solarbetriebenem USB-Ladegerät

Paracord (geknüpftes Armband)

"Solar Rug"

Steelbook

Collector's Box mit Kabal-Thema (enthält ein Notizbuch, Fotokarten und "Pawns from the Empire"

Limited Edition

Eine Kopie von Destiny 2

Erweiterungen 1 und 2

Legendäres Schwert (Ingame-Item)

Legendäres Emote (Ingame-Item)

Emblem des Kabal-Imperiums (Ingame-Item)

Steelbook

Premiumbox mit Notizbuch und Fotokarten

Das ist noch nicht alles: Vorbesteller erhalten eine Figur von Cayde-6, den wir im ersten Teaser zu Destiny 2 gesehen haben. Darüber hinaus werden Vorbestellungen mit frühem Zugang zur Beta belohnt, die für Sommer 2017 eingeplant ist. Auf der PS4 wird es neue Inhalte zeitexklusiv als erstes geben. Zum Onlinespiel werden eine PS-Plus- bzw. Gold-Mitgliedschaft bei Xbox Live vorausgesetzt.

Im Rahmen der Handlung wurde die Erde von Ghaul, dem Führer der Roten Legion übernommen, die letzte Stadt überwältigt. Die Macht der Hüter schwindet, nur wenige konnten fliehen und suchen auf neuen Planeten neue Stärke, um die Rote Legion zurückzuschlagen. Eure Aufgabe ist es, geschlossen mit anderen Überlebenden der letzten Stadt das Ghaul zu bezwingen.