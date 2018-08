Während der gamescom Pressekonferenz kündigten THQ Nordic und Mimimi Desperados III an!

Auf der Gamescom haben THQ Nordic und das Münchner Entwicklerstudio Mimimi mit Desperados III eine Fortsetzung der Echtzeit-Taktik-Reihe angekündigt. Nachfolgend ein Auszug aus der offiziellen Pressemitteilung:

"Der wilde Westen. Wo das Gesetz von jenen gemacht wird, die eine Knarre in der Hand und eine Bande Schergen unter ihrem Befehl haben. Der Tod ist im wilden Westen kein Fremder und die Bestatter machen Überstunden. Vor allem, wenn sich die Spieler auf Desperados III stürzen. In diesem Echtzeit-Taktik-Spiel kommandiert der spiele eine Gruppe Desperados rund um John Cooper, der auf der Jagd nach seinem Erzfeind ist...

Desperados III wird vom Münchner Entwickler-Studio Mimimi entwickelt, die sich bereits mit dem großartigen und von Fans wie Kritikern gleichermaßen gefeiertem Shadow Tactics - Blades of the Shogun ihre Sporen im Echtzeit-Taktik-Genre verdient haben.

Desperados III orientiert sich besonders am ersten Teil der Desperados-Reihe, Desperados: Wanted Dead of Alive und wird den Spielern in jeder Mission viele verschiedene Wege bieten, dass Ziel zu erreichen. Da das Team des Spielers stets auf zahlenmäßig weit überlegene Gegner trifft, ist der clevere Einsatz von Objekten in der Umgebung so wie der gezielte Einsatz der individuellen Fähigkeiten jedes Desperados der Schlüssel zum Sieg."

Desperados III überfällt den PC, die PlayStation®4 und die Xbox One im Jahre 2019.