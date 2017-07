Die klassische Spielereihe Descent hat mit Descent: Underground auf dem PC ein Reboot spendiert bekommen. Wenn ihr euch selbst vom Shooter aus dem Hause Descendent Studios überzeugen wollt, bekommt ihr nun eine passende Gelegenheit.

Das Entwicklerstudio Descendent hat eine kostenfreie Demo zum Reboot des klassischen First-Person-Shooters Descent angekündigt. Descent: Underground ist aktuell via Steam Early Access kostenpflichtig erhältlich, vor dem Kauf könnt ihr euch aber nun anhand der Probierversion erst vom Titel überzeugen.

Über die Plattform BrightLocker könnt ihr euch die Multiplayer-Demo zum Spiel sichern. In dieser stehen euch sowohl kooperative als auch kompetitive Spielmodi zur Verfügung, darunter unter anderem ein Survival- sowie der klassische Capture-the-Flag-Modus. Außerdem könnt ihr in der Demo sogar die Singleplayer-Spielerfahrung in den Survival- und Vs-Bots-Modi ausprobieren. Die Bots sind die Vorbereitung auf den ebenfalls noch eingeplanten echten Singleplayer-Modus für die Vollversion.