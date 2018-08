Team von Dead by Daylight gibt Termin bekannt

Noch in diesem Monat erscheint Deathgarden via Steam Early Access. Die Entwickler haben außerdem ihre Pläne für die offizielle Veröffentlichung verraten.

Das Team von Behaviour Interactive hat den Erscheinungstermin von Deathgarden bekanntgegeben. Noch in diesem Monat kommt der Titel als Teil vom Early Access Programm zu Steam. Eine spätere Veröffentlichung für Konsolen ist ebenfalls geplant. Der erreichte Fortschritt in der Early-Access-Version kann nach Veröffentlichung in die Vollversion übernommen werden.

Die spezielle Digital Deluxe Edition enthält neben dem Spiel exklusive Origin-Outfits, den Soundtrack sowie ein digitales Artbook. Wer bereits als Vorbesteller an Alpha- oder Betatests teilgenommen hat, besitzt ab sofort Zugriff auf die Early-Access-Version. Zu den neuen Inhalten zählen ein zusätzlicher Spielmodus, Waffen, Fähigkeiten, Perks und ein Nacht-Modus.

Am 14. August erscheint Deathgarden via Steam Early Access. Die offizielle Veröffentlichung des Titels ist für das Frühjahr 2019 geplant. Deathgarden erscheint für PC, Xbox One und PlayStation 4.