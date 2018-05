Die Macher von Dead by Daylight melden sich mit einem neuen Projekt zurück. Deathgarden startet in Kürze in die geschlossene Alpha-Phase und ihr könnt euch dafür anmelden.

Die Entwickler von Behavior Digital haben nach Dead by Daylight ein neues Projekt in der Mache. Während in Dead by Daylight vier Spieler den Versuch wagen, die Flucht vor einem übermächtigen Feind zu ergreifen, bietet Deathgarden ein ähnliches Konzept, erhöht allerdings die Spielerzahl.

Fünf sehr agile sogenannte Runner bekommen es mit einem starken Jäger zu tun. Die fünf Runner müssen zwei von drei Punkten erobern bevor der Jäger drei Spieler ausschalten kann. Zur Hilfe kann sich der Jäger verschiedene Waffen und Fallen aussuchen. Die Runner wählen vor Spielbeginn eine Klasse mit unterschiedlichen Fähigkeiten aus, die während des Spiels auch verbessert werden können. Die Entwickler haben mitgeteilt, dass zukünftige Fähigkeiten den Weg kostenlos in das Spiel finden werden.

Die Anmeldung für die geschlossene Alpha-Phase von Deathgarden ist jetzt geöffnet. Wer Interesse am Test der PC-Version hat, der kann sich für die Alpha auf der offiziellen Webseite anmelden. Einen Erscheinungstermin für das Spiel gibt es bislang noch nicht.