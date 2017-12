Immer wenn ausführliche neue Trailer gezeigt werden, wie zuletzt zu Death Stranding im Rahmen der The Game Awards 2017, stellt sich die Frage, ob es sich dabei um echte Spielszenen oder um Rendering-Szenen handelt. Dazu gibt es nun weitere Infos.

Es wäre ja nicht das erste Mal, dass ein kommender Titel in einem gezeigten Trailer bombastisch aussieht, das fertige Spiel aber dann ganz anders aussieht und grafisch weniger überzeugen kann. Beim neuen Titel von Hideo Kojima soll das aber nicht der Fall sein.

Während der Eröffnungszeremonie der PlayStation Experience 2017 war auch Kojima selbst auf der Bühne, um sich kurz zu Death Stranding zu äußern. Der auf dem The Game Awards 2017 gezeigte Trailer sei demnach in Echtzeit auf einer PlayStation 4 Pro in 4K gelaufen. Es habe sich nicht um vorgerenderte Szenen gehandelt.

Besser noch: Kojima bekräftigte weiterhin, dass die zweite Hälfte des im achtminütigen Clip gezeigten Materials sogar schon in spielbarer Form vorliege. Man macht also ganz offensichtlich Fortschritte bei der Entwicklung von Death Stranding.

Was gab es zum Spiel sonst noch zu hören? Kojima wiederholte, dass er viele Angebote bekommen habe, nachdem er unabhängig von Konami wurde. Er wollte aber immer seine kreativen Freiheiten behalten. Das Gespräch mit Andrew House von Sony sei damals völlig unkompliziert verlaufen. Es sei nie um Budgets oder formelle Treffen gegangen, er habe dem leitenden Angestellten von Sony lediglich zwei bis drei Minuten erklärt, was er machen wolle, und dieser antwortete lediglich: "Yeah, ok."

Wer auf die Bekanntgabe eines Release-Termins, die Veröffentlichung weiterer Spielszenen oder auch mal einfach nur handfeste Infos, worum es sich bei dem Spiel jetzt Genre-technisch eigentlich handelt und worum es geht, hoffte, der wurde aber auch auf der PlayStation Experience 2017 weiter enttäuscht. Das Warten geht also weiter!