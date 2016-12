Die Trailer zum kommenden Kojima-Titel Death Stranding punkten ja auch durch ihre Atmosphäre, die zu einem nicht geringen Anteil auch durch die passende Musik beigesteuert wird. Eben jene Musik könnt ihr euch dank einer Kooperation künftig gar auf Vinyl sichern.

Hideo Kojima bestätigte im Rahmen der PlayStation Experience nun, wird man den Hardcore-Fans bereits lange vor der Veröffentlichung von Death Stranding ein erstes Sammlerstück präsentieren, dass diese käuflich erwerben können. Neben High-End-Actionfiguren, die man bereits im Sommer angekündigt hatte, wird es nun auch eine 12-Zoll-Single in Vinyl geben, welche die Musik aus Death Stranding bzw. den zum Spiel veröffentlichten Trailern beherbergt.

Die Musik stammt von der isländischen Band Low Roar, mit der man nun eine weitergehende Kooperation eingegangen ist. Die beiden Songs "I'll Keep Coming" und "Easy Way Out" werden dank Kojima Productions, Low Roar, PlayStation und Mondo nun auf eine 180-Gramm-Platte gepresst. Der Release soll im Februar 2017 erfolgen; Vorbestellungen sind für 15 Dollar möglich.

Zuletzt wurde ein neuer Trailer zum Spiel im Rahmen der Game Awards in der vergangenen Woche gezeigt. Dabei wurde auch die Zusammenarbeit mit Guillermo del Toro und Schauspieler Mads Mikkelsen publik. Auf der PlayStation Experience hatte Kojima dann einen alternativen Cut des Trailers im Gepäck, in dem "Easy Way out" von Low Roar zu hören war.