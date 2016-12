Nach zwei Trailern sowie einer modifizierten Trailer-Version ist Kojimas neuer Titel Death Stranding für interessierte Spieler immer noch ein großes Mysterium; nicht einmal das Genre lässt sich genau bestimmen. Auch der involvierte Schauspieler Mads Mikkelsen bildet dabei keine Ausnahme.

Im neuen Trailer zu den The Game Awards 2016 wurde Mads Mikkelsen als weiterer Protagonist für das Spiel neben Walking-Dead-Darsteller Norman Reedus bestätigt. In einem Interview mit Birth Movies Death hat sich Mikkelsen nun erstmals zu seiner neuen Rollen bzw. dem Kojima-Titel geäußert.

Laut Mikkelsen sei das Spiel "sehr kompliziert" und auch er "muss das Spiel erst sehen", bevor er überhaupt in der Lage sei, dieses zu verstehen. "Ich denke ihr kennt Kojima. Er ist ein sehr brillianter Mann. Ich meine ... die Sachen die er mir erzählt hat? Ich habe nur etwas davon verstanden", so Mikkelsen in Bezug auf Death Stranding.

"Ich muss es erst sehen, bevor ich es verstehe, denn mit Death Stranding erschafft er wirklich etwas komplett Neues. Ich habe auch den Trailer gesehen, den er mit Norman Reedus gemacht hat und ich denke, dass dieser schlicht spektakulär vom Standpunkt eines Darsteller aus war. [...] Auch ohne ein Gamer zu sein dachte ich, dass echt verrückt ist, was er da macht. Ich habe es geliebt", so der Darsteller weiter.

Abschließend stimmt er noch eine weitere Lobeshymne auf Kojima an: "In einer gewissen Weise macht er Filme. Er erschafft seine eigenen Welten. Und auf eine Art und Weise lässt er dabei uns die Regisseure sein."