Um die Engine des kommenden Kojima-Titels Death Stranding herrschte lange Zeit Unklarheit, doch nun klärte Hideo Kojima persönlich auf, welche Technik für den PS4-Hoffnungsträger verwendet wird.

Nach der Veröffentlichung eines zweiten Trailers zum Spiel im Rahmen der The Game Awards 2016 bestätigte Kojima im Gespräch mit Moderator Geoff Keighley, dass man nun einen "technischen Partner" für Death Stranding gefunden habe. Dabei handelt es sich um keinen Geringeren als Guerrilla Games, den Entwickler des kommenden Blockbusters Horizon: Zero Dawn.

Die Engine dieses Spiels heißt Decima Engine und genau diese wird auch in Death Stranding zum Einsatz kommen. Managing Director Hermen Hulst bestätigte, dass Decima im Grunde die Engine ist, auf der bislang alle Guerrilla-Spiele laufen; die Engine wurde im Laufe der Zeit aber stetig weiterentwickelt. Vor allen Dingen in den letzten Jahren soll die Decima Engine einen großen Sprung gemacht haben und sei daher nun bereit für das Kojima-Projekt. Schließlich handle es sich um weit mehr als nur eine Rendering-Engine; auch KI, Physik, Tools zur Erstellung der Welt und mehr sind direkt enthalten.

PS4-Architekt Mark Cerny führte in diesem Zusammenhang aus, dass Hideo Kojima seine Technologie, die Fox Engine, leider seinem früheren Arbeitgeber überlassen musste. Diese kam unter anderem in Metal Gear Solid V: The Phantom Pain zum Einsatz. Kojima und er hätte deshalb früher in diesem Jahr gemeinsam Sonys First-Party-Studios besucht, um einen technischen Partner zu finden.

Andere Gerüchte, wonach Kojima Productions für Death Stranding auf eine modifizierte Engine von Sucker Punch zurückgreift, die beispielsweise in inFAMOUS: Second Son zum Einsatz kam, bewahrheiteten sich damit nicht. Laut Hulst habe Guerrilla Games nach der Entscheidung in Amsterdam ein kleines Satelliten-Studio für Kojima Productions installiert, das bei der Entwicklung hilft. Die technische Kooperation soll im Übrigen über das reine Teilen des Codes hinaus gehen. Auch ausführliche Meetings, Bürobesuche und weitere soziale Connections zwischen den Entwicklerteams sollen durchgeführt bzw. aufgebaut werden.