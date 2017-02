In einem Gespräch mit dem PlayStation Blog hat Hideo Kojima neue Details zu Death Stranding bekanntgegeben. Er redete über die spielerische Freiheit und den Mehrspieler-Part des Titels.

Hideo Kojima hat in einem Interview weitere Details über Death Stranding ausgeplaudert. "Death Stranding kann man wie ein Actionspiel sehen. Du hast jede Menge Freiheit und kannst das tun, was du willst. Es ist auch möglich, in Vehikel einzusteigen. Wenn du der Kämpfertyp bist, dann hast du ausreichend Möglichkeiten dazu. Falls du dich damit nicht anfreunden kannst, dann gibt es weitere Wege dieses Spiel zu spielen", erklärt er.

Er führt weiter aus, dass der Titel sehr intuitiv ist und jeder Spieler direkt Zugang finden soll. Gleichzeitig wird aber eine neue Art von Tiefe geboten, die Spieler zuvor noch nicht gesehen haben sollen. Auch über die Online-Funktion verlor er einige Sätze: "Wo einige Spiele unabhängig voneinander eine Kampagne und Online-Modi besitzen, wird dies bei Death Stranding nicht der Fall sein. Viele Spiele besitzen eine Kampagne und wenn diese absolviert wurde, dann geht der Spieler online. Death Stranding besitzt diese Struktur nicht. Wenn ihr das Spiel aber alleine ohne Online-Funktion spielen möchtet, dann ist auch dies möglich."

Was es genau mit diesen Aussagen auf sich hat, das müssen wir wohl noch abwarten. Death Stranding wird womöglich im nächsten Jahr für die PlayStation 4 erscheinen. Auch eine PC-Version ist denkbar.