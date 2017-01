Der Trailer zu Death Stranding auf den The Game Awards 2016 überraschte viele, wurde darin doch nicht nur die Mitwirkung von Schauspieler Mads Mikkelsen, sondern auch die von Guillermo del Toro bestätigt. Dieser hat sich nun zum Kojima-Projekt geäußert.

Guillermo del Toro hat sich in einem Interview zu Kojimas vielversprechenden, jedoch immer noch verwirrenden Projekt Death Stranding geäußert. Nachdem Mikkelsen Ende des vergangenen Jahres noch bekräftigte, dass das Spiel für ihn - trotz seiner Rolle - noch ein großes Mysterium sei, schlägt del Toro nun ebenfalls in die gleiche Kerbe. Nicht nur Spieler, die lediglich die Trailer gesehen haben, tappen also mehr oder weniger im Dunkeln, worum es im Titel überhaupt geht und was von diesem zu erwarten ist.

In Death Stranding wird del Toro - anders als das beispielsweise beim eingestellten Silent Hills der Fall gewesen wäre - nicht kreativ an der Entstehung beteiligt sein. Das bestätigte er im Gespräch: "Ich bin als Charakter involviert. Er hat seine Ideen mitgeteilt, so dass ich den Charakter verstehen kann, aber darüber hinaus bin ich kreativ überhaupt nicht beteiligt", so del Toro gegenüber IGN.

Und weiter: "Das ist vollständig Kojimas Spiel. Ich denke, dass es zu 100% ein fantastischer Titel werden wird. Aber das ist seines und es sind seine Ideen. Ich bin nur eine Puppe in seinen Händen. Mein Beitrag ist darauf begrenzt, dass ich ein Cheerleader für seine Ideen bin. Das ist alles."

Wann wir mit einer Veröffentlichung von Death Stranding exklusiv für die PS4 rechnen dürfen, ist indes weiter unklar.